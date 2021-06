Scheidsrechter Makkelie maakt EK-debuut tijdens openingsduel Turkije-Italië

De UEFA heeft arbiter Danny Makkelie aangesteld voor het openingsduel van het EK voetbal tussen Turkije en Italië.

Voor de 38-jarige Makkelie wordt het duel in het Stadio Olimpico in Rome zijn eerste wedstrijd op een groot toernooi. Bij het WK van 2018 was hij actief als videoscheidsrechter.

Makkelie wordt vrijdag bijgestaan door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Kevin Blom is de VAR. De Française Stéphanie Frappart fungeert tijdens het openingsduel als vierde official.

Twee Nederlandse scheidsrechters op EK

Behalve Makkelie is ook Björn Kuipers als scheidsrechter van de partij op het EK. Voor de 48-jarige Kuipers is het al zijn vijfde eindtoernooi.

Scheidsrechter Danny Makkelie blikt vooruit op het Europees kampioenschap: