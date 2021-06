Blind en De Roon bijten van zich af: 'Ze selecteren me niet op mijn uiterlijk'

Bekritiseerde De Roon: 'Voel me gewaardeerd door medespelers en de staf' - NOS

Het zijn de twee spelers waar deze week veel over getwijfeld wordt bij Oranje: Daley Blind en Marten de Roon. Van Blind lijkt het niet zeker of hij wel volledig fit is om zondag met Oranje aan het eerste EK-duel met Oekraïne te beginnen, De Roon ligt onder vuur om zijn matige spel de laatste interlands. "Gelukkig dat die vraag er bij jullie is en niet bij degene die erover moet beslissen", sneert De Roon naar de media, als zijn positie ter discussie komt. "Ik voel me ontzettend gewaardeerd door medespelers en de staf." De 30-jarige middenvelder bijt daarna nog een keer van zich af, door zijn zwakke statistieken te nuanceren. "Prima dat die discussie er is. Maar soms is het wel vervelend voor de mensen om je heen." Geprikkeld De Roon is zichtbaar geprikkeld. En hij is niet de enige. Oranje-international Daley Blind vertelt hoe hij ervoor staat:

Blind over rentree in Oranje: 'Ben weer topfit, het ziet er goed uit' - NOS

Want ook Blind verandert van toon, als het over de verschillende spelsystemen gaat en daarbij zijn snelheid ter sprake komt. Of beter gezegd, het gebrek aan snelheid dat hem wordt verweten. Iets wat hij zijn hele carrière al moet aanhoren. "Er zijn heel weinig tegenstanders die me een-op-een geklopt hebben op snelheid", is Blind stellig. "Als je gewoon goed opgesteld staat, kom je niet in de problemen." Blind vertelt dat het goed met hem gaat, boven verwachting zelfs. "Ik denk dat we het niet sneller hadden kunnen doen", zegt hij over zijn herstel van een enkeloperatie. Reactie vertoonde het gewricht na de eerste 45 minuten voetbal, tegen Georgië, amper.

Quote Nederlanders, vertrouw op het Nederlands elftal. Marten de Roon over de kansen van Oranje komend EK

"Ik heb hier en daar wat grenzen opgezocht, dat moest ook wel. Van alle herstelperiodes ga je proberen wat tijd af te snoepen. Uiteindelijk hebben we het gered", concludeert de linkspoot, die bij zijn club Ajax revalideerde. Blind was er in 2014 ook al bij, toen Oranje onder leiding van bondscoach Louis van Gaal derde werd op het WK. Zijn vader Danny Blind was assistent. Zeven jaar na de 5-1 tegen Spanje Als Blind zondag met het Nederlands elftal aan de aftrap verschijnt, is dat exact zeven jaar na de memorabele overwinning op Spanje (5-1). Met die wonderlijke kopbal van Robin van Persie die de hele wereld overging. De voorzet was van Blind. "Het voelt alsof die wedstrijd mijn leven veranderd heeft", glundert Blind. "Heel de wereld kijkt. Je naam valt overal, die bal wordt overal gezien. Ook door clubs. Waardoor ik uiteindelijk een prachtige stap heb mogen maken naar Manchester United. Zo'n wedstrijd op het WK heeft veel impact op je leven."

Marten de Roon en Daley Blind (rechtsboven) op de training bij Oranje - ANP

Nederland werd destijds niet als favoriet gezien, zoals er ook nu getwijfeld wordt aan de sterkte van het team. De sfeer in de groep was volgens Blind in 2014 uitstekend. En dat is nu niet anders, ook al zijn de selecties niet te vergelijken. "Toen had je wel echt de grote namen die erbij waren: Arjen Robben, Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Robin van Persie." Belangrijke balafpakker Er braken daarna magere jaren aan. Nederland miste twee eindtoernooien, maar een nieuwe lichting diende zich aan. Marten de Roon werd een belangrijke balafpakker op het middenveld. "Ik denk niet dat ze me op mijn leuke karakter of uiterlijk selecteren", zegt De Roon, de laatste drie jaar een vaste waarde in Oranje. "Ik weet wat mijn taak is." En dat is ook afrekenen met vooroordelen, door met Oranje zo ver mogelijk in het toernooi te reiken. De Roon beseft dat het team niet tot de topfavorieten hoort, maar klampt zich desondanks maar vast aan één enkel scenario. "Ik zou ons niet onderschatten. Nederlanders, vertrouw op het Nederlands elftal."