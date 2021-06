FC Den Bosch moet voormalig investeerder Jordania kwart miljoen betalen

FC Den Bosch moet 241.349 euro terugbetalen aan zijn voormalige investeerder Kakhi Jordania. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. Het betreft een lening die de Georgiër de voetbalclub had verstrekt.

De rechtbank bepaalde echter ook dat Jordania nog een schadevergoeding moet overmaken aan de Brabantse club, die afgelopen seizoen als voorlaatste eindigde in de eerste divisie. De hoogte daarvan wordt later nog bepaald.

Overname verboden

Jordania was in 2019 van zins FC Den Bosch over te nemen, maar de KNVB stak daar een stokje voor omdat het niet duidelijk was waar de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania zijn geld mee verdiende. De overname werd daarom verboden.

De investeerder eiste in de rechtszaak 2 miljoen euro terug van de club, omdat dat in zijn ogen onterecht was uitgegeven. Volgens de rechtbank had Jordania of zijn financieel directeur echter akkoord gegeven over de besteding van bijna 1,8 miljoen euro. Die hoeft de club daarom niet terug te betalen.

Opluchting

FC Den Bosch laat in een verklaring weten opgelucht te zijn. "We zijn grotendeels in het gelijk gesteld. De schade die nog moet worden vastgesteld zal het bedrag dat we moeten betalen naar verwachting ruimschoots overstijgen"