Hoe de meeste gezochte Australiër onbedoeld zijn medecriminelen in de val lokte

Een voortvluchtige drugsverdachte was volgens de Australische politie zonder dat hij het zelf doorhad de drijvende kracht achter het onlangs opgerolde ANOM-netwerk van zogenaamd versleutelde telefoons. Het gaat om de Turks-Australische Hakan Ayik, een van Australiës meest gezochte personen.

De afgelopen dagen werden wereldwijd honderden vermoedelijke criminelen opgepakt, nadat ze gebruik hadden gemaakt van telefoons waarmee ze zich veilig waanden. De apparaten, waarmee alleen berichten konden worden gestuurd en ontvangen, werden ook uitgelezen door politiediensten in verschillende landen.

Undercoveragenten begonnen met het verkopen van de apparaten in het najaar van 2018. Een doorbraak in het onderzoek kwam volgens de politie toen er een mobieltje in handen kwam van Ayik, die het apparaat vervolgens aanprees in zijn criminele netwerk, niet wetende dat hij de politie daarmee hielp.

"Hij was een van de verspreiders en heeft daarmee in feite zijn collega's in de val gelokt", zei de Australische politiecommissaris Kershaw. Ayik, die wordt getypeerd als crimineel influencer, zou ook aan de verkoop van de apparaten hebben verdiend.