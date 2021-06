FNV wil looneis weer stevig op tafel leggen, 'loonstijging te laag in corona-cao's'

De gemiddelde loonstijging van mensen die werken in een cao die dit jaar is afgesloten, bedraagt 1 procent. "Dat is teleurstellend weinig," zegt Zakaria Boufangacha, FNV-coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid. Hij wijst naar de huidige inflatie van 2,1 procent, waardoor één procent salarisverhoging ruim een procent minder koopkracht oplevert.

De FNV geeft op gezette tijden een tussenstand van de collectieve arbeidsovereenkomsten die de bond afsluit voor bedrijven of sectoren. In die cao's staan afspraken over onder meer loonsverhogingen, werkzekerheid, pensioenen en arbeidsomstandigheden. Tot nu toe werden dit jaar 102 cao's afgesloten, voor in totaal 830.000 mensen.

Looneis

De oorspronkelijke looneis van 5 procent en een minimumloon van 14 euro per uur zette de FNV de laatste tijd minder kracht bij vanwege de coronacrisis. Maar nu de economische verwachtingen over het algemeen goed zijn, zegt Boufangacha een loongolf te verwachten, waarbij de looneis weer stevig op de tafel ligt.

De krapte op de arbeidsmarkt, en de inflatie geven daarbij extra druk op de onderhandelingen. Daarnaast hebben werkgeversverenigingen zich recent uitgesproken voor meer zekerheid voor werknemers.

"Maar het zal niet vanzelf gaan, we zullen er voor moeten knokken," zegt Boufangacha. "Bij veel werkgevers is het nog steeds zo dat als het slecht gaat de werknemers dat het eerste merken. En dat als het goed gaat de ongewisse toekomst als argument wordt gebruikt om de lonen niet te laten stijgen."

De coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid wijst op de 3,5 procent groei die voor komend jaar wordt voorzien door het CPB. "En wij merken dat het nu bij 80 procent van de bedrijven gewoon goed gaat."