Hassan 'blij' dat ze wereldrecord kwijt is: 'Motiveert om harder te werken'

"De 10.000 meter wordt nu een populaire afstand die mensen graag willen zien. Meestal zeggen ze dat het saai is, het wordt nu spannender", zei Hassan tijdens een persconferentie in aanloop naar de Diamond League in Florence, waar ze donderdag haar eerste 1.500 meter van het seizoen loopt.

Sterker nog: de 28-jarige atlete is blij dat de Ethiopische Letesenbet Gidey op dezelfde baan in Hengelo vijf seconden sneller liep (29.01,03).

Sifan Hassan was dolblij met het wereldrecord dat ze zondag op de 10.000 meter liep in Hengelo. Maar nu ze het record sinds dinsdagavond alweer kwijt is , vindt ze dat eigenlijk ook niet zo erg.

De Ethiopische Gidey liep haar wereldrecord tijdens de Ethiopische kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen en mag dankzij haar winst naar Tokio. Daar zal ze een grote concurrent zijn van Hassan.

'Harder werken'

"Ik ben blij dat ze harder heeft gelopen dan ik. Het gaat om Tokio. Dit motiveert me om harder te werken voor de Spelen. Ik ben niet verbaasd, want ze is een goede atlete en ik weet wat ze kan", aldus de wereldkampioene.

"Ik feliciteer haar bij deze. Ik ken haar goed en ze is een aardige meid. We gaan er in Tokio een spannende race van maken, dat is zeker."

In 2019 stonden Hassan en Gidey, ook op de 10.000 meter, naast elkaar op het podium bij de wereldkampioenschappen atletiek. Hassan veroverde in Doha het goud, Gidey pakte zilver. Ook op de 1.500 meter is Hassan wereldkampioene.

Bekijk in de video's hieronder de beelden van de 10.000 meter van Hassan en Gidey.