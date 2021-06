Zonsverduistering veroorzaakt stroomtekort: 'Gevolgen voor de toekomst groter'

Woordvoerder Jorrit de Jong van netbeheerder Tennet legt uit dat dat komt doordat de zonsverduistering over heel Noordwest-Europa trekt. "Omdat we steeds meer energie opwekken met zonnepanelen, valt die energie weg. En dat moeten wij opvangen."

Morgenochtend, vanaf ongeveer 11.15 uur, is voor het eerst in zes jaar een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Op het hoogtepunt, om 12.22 uur, is een zesde van de zon bedekt. Een bijzonder tafereel, maar voor netbeheerders betekent het extra werk.

Hoe werkt zo'n zonsverduistering eigenlijk en hoe kan je het zelf zien? In deze video leggen we het uit:

Het toeval wil dat op het moment dat de zonsverduistering begint, de panelen op vol vermogen draaien. "En als een deel daarvan wegvalt, en dat is best een fors deel, dan moeten we het reservevermogen gaan inzetten", zegt de woordvoerder.

De stroom is door een zonsverduistering nog nooit uitgevallen, zegt De Jong. Ook niet in 2015. "In dat jaar was er zelfs een bijna totale zonsverduistering, maar toen hadden we nog niet zo veel zonnepanelen. Omdat we nu meer overstappen op duurzame energie uit wind of zon, gaat dat steeds meer spelen."

Elektrische auto's langzaam laden

De gevolgen zullen volgens De Jong daarom in de toekomst groter worden, zeker als het gebruik van fossiele brandstof helemaal in de ban gaat. "We bekijken nu of we de batterijen van elektrische auto's langzamer kunnen laten opladen. De energie die dan overblijft zouden we dan ook kunnen inzetten."

De volgende gedeeltelijke verduistering is op 25 oktober volgend jaar. De eerstvolgende bijna totale zonsverduistering is in augustus 2026.