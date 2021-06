Rechtbank beslist: Van Aert moet 662.000 euro betalen voor contractbreuk

Wielrenner Wout van Aert moet zijn voormalige ploegbaas 662.000 euro betalen omdat hij in 2018 zijn contract, dat nog tot eind 2019 liep, heeft verbroken. Dat heeft het arbeidshof in Antwerpen geoordeeld. De renner heeft volgens het hof destijds zijn contract "ten onrechte wegens dringende redenen beëindigd".

In 2017 en 2018, toen Van Aert vooral veldrijder was en nog geen grote voorjaarsklassiekers en Touretappes had gewonnen, reed hij voor het Belgische Veranda's Willems-Crelan van Nick Nuyens.

In september 2018 besloot Van Aert om per direct op te stappen bij het team. De Belgische kranten stonden destijds vol met verhalen over onvrede rond de ploeg, die op het punt stond om te fuseren met het Nederlandse Roompot.

Van Aert stelde dat er "dringende redenen" waren die de breuk rechtvaardigden. Volgens Belgische media hadden Nuyens en Van Aert al langere tijd geen goede relatie.