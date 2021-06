Aanvoerder Blind: 'Als captain moet je het ook níet met trainer eens kunnen zijn'

In aanloop naar het EK voetbal spraken wij vier aanvoerders over hun tijd bij Oranje. Over waarom de bondscoach bij hen uitkwam, hoogte- en dieptepunten en wat het betekende om leider van het Nederlands elftal te zijn. Vandaag lees je het verhaal van Danny Blind.

Twee jaar eerder was hij door bondscoach Guus Hiddink aangewezen als opvolger van Ronald Koeman, die net als een aantal andere spelers van de winnende generatie van 1988 afzwaaide bij Oranje. Geen onlogische keuze, zegt Blind zelf over die benoeming.

Ja, Danny Blind snapt wel dat mensen hem vooral herinneren als aanvoerder van het gouden Ajax in de jaren 90. Soms wordt vergeten dat hij in die jaren óók leider was van Oranje. "Het was een wat kortere en minder succesvolle periode, dus ja, dat is logisch."

Blind, inmiddels 59 jaar oud, vertelt ontspannen over zijn tijd als captain van Oranje. De aanvoerdersband kwam met een breed takenpakket, kan hij zich herinneren. "Variërend van etentjes reserveren voor de groep en kerstcadeautjes regelen voor de kids, tot het uitdragen van de filosofie van de bondscoach in het veld. Je moet het ook af en toe níet met de trainer eens kunnen zijn en daar iets mee doen."

"Het moet bij je passen. De een heeft het van nature, er zijn jongens van 18 of 19 die op basis van hun kwaliteiten en persoonlijkheid al aanvoerder zijn. Bij mij is het gaandeweg zo gegroeid, door de ervaringen die je meeneemt. Je hoeft je dan niet alleen meer op jezelf te focussen, maar ook op de spelers en omstandigheden daaromheen."

Out of players' asses

Blind doelt onder andere op een incident rond Edgar Davids. Die had zich na afloop van het verloren groepsduel tegen Zwitserland bij een Zwitserse journalist beklaagd over Hiddink, omdat die zich te veel in zou laten met de mening van andere spelers.

"He must get his head out of players' asses so he can see better", waren zijn exacte, inmiddels beroemde, woorden. En met die 'players' bedoelde hij vooral Danny Blind en Ronald de Boer.

Kabel

Later bleek het meer dan een uiting van frustratie van Davids. De bondscoach werd geconfronteerd met een tweedeling tussen witte en zwarte spelers binnen Oranje. In de Nederlandse pers werd verwoed geschreven over 'de kabel'.