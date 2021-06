PostNL: scholen waarvan examenpost kwijt is zijn op de hoogte

De twaalf scholen waarbij de bezorging van een deel van de gecorrigeerde examens is vertraagd of waarvan examens zelfs zijn kwijtgeraakt, zijn daarover inmiddels ingelicht, meldt PostNL. Welke scholen de dupe zijn geworden, maakt het postbedrijf niet bekend. "Het is niet aan ons om dat naar buiten te brengen", zegt een woordvoerder.

Het is onduidelijk waar de examenpoststukken zijn gebleven. "Ze zitten ergens in het proces, maar moeten nog opduiken. We zijn met man en macht aan het zoeken."

Gisteren was de deadline voor de afhandeling van de examenpost, waarop PostNL de problemen meldde. Later vandaag komt PostNL met een nieuwe update over de vertraagde poststukken.

Examenpost in pakketproces

Voor de examenpoststukken had PostNL een specifiek afhandelingstraject opgezet, met bijvoorbeeld speciale enveloppen en zegels. "Maar het blijft mensenwerk en hoewel we ons best doen kunnen er dingen misgaan. We zien bijvoorbeeld examenpost terug in het pakketproces, en dat heeft dan met gewicht van een poststuk te maken", aldus de woordvoerder.