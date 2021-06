Heel Italië en delen Oost- en Midden-Europa naar geel, Noorwegen blijft toch oranje

Het aantal landen in Europa dat van oranje naar geel gaat, breidt steeds verder uit. Nadat gisteren al duidelijk was geworden dat vakanties in Duitsland en Oostenrijk weer mogelijk worden, komen daar vandaag heel Italië, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije bij. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In eerste instantie zou ook Noorwegen op geel aan, maar dit land blijft toch oranje omdat het strenge inreisbeperkingen heeft en Nederlandse toeristen er niet welkom zijn.

De verandering van de kleurcode gaat morgen in. Vanaf dat moment zijn ook niet-noodzakelijk reizen naar de betreffende landen weer mogelijk. Reizigers hoeven bij terugkeer in Nederland niet meer een negatieve test te laten zien of in quarantaine.

Belangrijke vakantielanden als Frankrijk, Spanje, Zwitserland en België staan nog op oranje; van Frankrijk is alleen Corsica geel, van Spanje zijn de Canarische eilanden en de Balearen geel. Ook het Verenigd Koninkrijk is oranje.Volgens Buitenlandse Zaken is er in de landen die naar geel gaan een gestage daling van de besmettingsgraad te zien.

Toch kan het zijn dat de landen nog inreisbeperkingen hanteren voor Nederlanders die binnen willen komen.