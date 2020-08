Massale protesten in verre oosten van Rusland na arrestatie populaire gouverneur

Een betoging in Chabarovsk tegen de vervolging van gouverneur Sergej Foergal, ze vinden dat zijn arrestatie politiek gemotiveerd is - NOS

Al vier weken demonstreren inwoners van Chabarovsk, een stad in het verre oosten van Rusland, tegen de almacht van de federale autoriteiten in Moskou. Vooral in het weekend zijn de protesten met tienduizenden deelnemers ongewoon massaal. Ook vandaag waren er zeker tienduizend demonstranten op de been. De demonstraties begonnen een kleine maand geleden, na de arrestatie van de populaire gouverneur van de regio, Sergej Foergal. Samen met een aantal anderen wordt hij ervan verdacht in 2003 en 2004 betrokken te zijn bij de (poging tot) moord op een aantal handelaren in oud ijzer, een bedrijfstak waarin hij zelf destijds ook actief was. Daags na zijn arrestatie vloog de politie Foergal naar Moskou, 8000 kilometer en zeven tijdzones naar het westen. President Poetin ontnam hem zijn gouverneurschap.

kaart rusland Chabarovsk - NOS

Foergal is niet alleen een oud-gouverneur en een ex-oudijzerhandelaar. Hij is vooral lid van de Liberaal Democratische Partij van Rusland (LDPR), een radicaal-nationalistische partij onder leiding van de politieke stokebrand Vladimir Zjirinovski. In 2018 versloeg Zjirinovski met ruime cijfers de kandidaat van de Kremlin-partij Verenigd Rusland, Vjatsjeslav Sjport, bij de regionale verkiezingen. En daar zit hem de kneep. Natuurlijk wordt Foergal verdacht van ernstige feiten, maar zijn aanhangers wijzen erop dat de moorden al in 2004 zijn onderzocht, zonder dat dat toen heeft geleid tot vervolging. De moordzaken zijn onder het stof vandaan gehaald, zeggen zij, omdat het Kremlin niet kan uitstaan dat niet Verenigd Rusland, maar de LDPR de grootste aanhang heeft in het verre oosten. Dat bleek twee jaar geleden toen Foergal werd gekozen, maar de LDPR heeft ook in het regionale parlement van Chabarovsk de meerderheid. Het verre oosten is een van de Russische regio's waar president Poetin en Verenigd Rusland de minste steun genieten.

Een betoging in Chabarovsk tegen de vervolging van gouverneur Sergej Foergal, ze vinden dat zijn arrestatie politiek gemotiveerd is - Reuters

"Niet alleen Foergal is het probleem", zegt politiek analist Konstantin Kalatsjov. "Het gaat ook om eerlijke verkiezingen, de eis voor zelfrespect en waardigheid en de ontevredenheid over de huidige sociaal-economische politiek." Het is niet voor niets, wil hij maar zeggen, dat het protest tegen de arrestatie van de populaire gouverneur juist nu zo massaal is. De coronacrisis en de economische gevolgen ervan hebben diepe wonden geslagen in dit deel van Rusland en veel mensen hebben het gevoel dat dit de federale autoriteiten niet bijster veel kan schelen, zegt hij. Opmerkelijk is dat de autoriteiten de demonstraties blijven toestaan, hoewel er geen toestemming voor wordt gegeven. In Moskou zouden de oproerpolitie en de presidentiële garde er al lang een einde aan hebben gemaakt.

Quote De protesten in Chabarovsk zijn te groot geworden. Het is niet eenvoudig om er een einde aan te maken en duizenden demonstranten op te sluiten. Konstantin Kalatsjov, politiek analist