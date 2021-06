Zeker tien doden bij aanval op ruimers van landmijnen in Afghanistan

In het noorden van Afghanistan zijn bij een aanval op een groep landmijnruimers zeker tien doden gevallen. Veertien collega's raakten gewond. De aanval is door niemand opgeëist.

Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de Taliban erachter zitten. Een woordvoerder van deze militante islamitische beweging zegt volgens het Duitse persbureau DPA dat onderzocht wordt of dat klopt.

Lokale media berichten dat de ruimers medewerkers waren van The Halo Trust, een internationale organisatie die in voormalige oorlogsgebieden overal ter wereld landmijnen opruimt. In Afghanistan telt de organisatie 2600 medewerkers, allen Afghanen.

Steun Nederland

Nederland steunt The Halo Trust. Op de Facebookpagina van de Nederlandse ambassade in Kabul staat dat de organisatie belangrijk werk doet. "Op veel plaatsen is het ruimen van mijnen de eerste stap naar ontwikkeling. Het maakt de weg vrij voor landbouw en andere economische activiteiten. Het belangrijkste is dat levens van onschuldige slachtoffers worden gespaard, vaak van kinderen."

Zondag kwamen bij een ontploffing van een mijn in een andere Afghaanse provincie zeker elf burgers om, onder wie ook kinderen.

Medewerkers van internationale organisaties (ngo's) worden in Afghanistan geregeld aangevallen. Volgens DPA kwamen daar vorig jaar veertien mensen bij om. 27 ngo-medewerkers raakten gewond en 42 werden er ontvoerd.