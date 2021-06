Tien doden bij aanval op ruimers van landmijnen in Afghanistan

In het noorden van Afghanistan zijn bij een aanval op een groep landmijnruimers tien doden gevallen. Zestien collega's raakten gewond.

Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de Taliban erachter zitten. De Taliban ontkent inmiddels alle betrokkenheid. Eerder zei een woordvoerder van deze militante islamitische beweging dat onderzocht werd er of Taliban bij betrokken waren.

The Halo Trust

De slachtoffers werkten voor The Halo Trust, een internationale organisatie die in voormalige oorlogsgebieden overal ter wereld landmijnen opruimt. In Afghanistan telt de organisatie 2600 medewerkers, allen Afghanen.

De aanval van gisteravond was gericht tegen een kamp van The Halo Trust in de provincie Baghlan. Zo'n 110 Halo-medewerkers waren daar bijeen nadat ze op velden in de buurt naar landmijnen hadden gezocht. Om 21.50 uur drong een onbekende groep van gewapende mannen het kamp binnen en begon om zich heen te schieten.