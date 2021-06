De passie van Oranje-keepster Veenendaal: 'In vette landen altijd camera mee'

Veenendaal: "Ook op teamreisjes of als we in de winter op trainingsstage zijn in andere, vette landen heb ik altijd mijn camera mee."

De Instagram-pagina van Veenendaal staat vol met foto's, veel ook van haar teamgenotes van de Nederlandse ploeg, die woensdagavond op de EK hockey het laatste groepsduel met Schotland speelt.

Of Veenendaal dan veel te doen krijgt, is de vraag. Tot nog toe kreeg ze één treffer tegen. Schotland staat puntloos onderaan in de poule en wist het toernooi slechts één keer te scoren, waar Nederland al elf keer doel trof en zich reeds verzekerde van een plek in de halve finales, vrijdag.