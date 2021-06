Ziekenhuisbezetting daalt met ruim 100 bedden • Prikafspraak geboortejaar 1988 mogelijk

De Gezondheidsraad adviseert kinderen van 12 tot en met 17 jaar met een medisch risico te vaccineren met Pfizer. Het gaat om de groep die elk jaar een uitnodiging krijgt voor de griepprik en kinderen met obesitas. Ook andere kinderen mogen in uitzonderlijke gevallen door een arts worden gevaccineerd.

De Gezondheidsraad schrijft in het spoedadvies aan minister De Jonge dat het Pfizer-vaccin voldoende veilig is voor kinderen. Waarschijnlijk neemt De Jonge het advies snel over. Later volgt nog een advies over het vaccineren van gezonde kinderen.

Kinderen uit risicogroepen krijgen coronaprik