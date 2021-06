'Nederlandse' vaccins in Suriname aangekomen • Morgen overleg over evenementen

De Verenigde Staten gaan 500 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech aankopen om vervolgens te kunnen doneren aan armere landen. Dat melden Amerikaanse media. Vorige week beloofde president Biden al zo'n 80 miljoen doses te doneren, onder meer via het internationale vaccindeelprogramma Covax.

Volgens de media zal Biden het plan ergens deze week bekendmaken. De president maakt deze week een reis door Europa, onder meer voor een G7-top en een ontmoeting met de Russische president Poetin in het Zwitserse Genève.

De 500 miljoen coronavaccins zullen via het Covax-programma aan 92 ontwikkelingslanden worden gegeven, melden de media. Nationaal Veilighedsadviseur Jake Sullivan zei vandaag dat het delen van vaccins in het belang is van de wereldwijde volksgezondheid en de Amerikaanse belangen. "In de Tweede Wereldoorlog waren wij het arsenaal van democratie, nu zullen we het arsenaal van vaccins zijn."