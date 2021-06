Morgen overleg over evenementen • Ziekenhuisbezetting daalt met ruim 100 bedden

Na de aanvankelijke horten en stoten in de vaccinatiecampagne, wordt er nu volop geprikt in Nederland. En, zo benadrukt de Gezondheidsraad, we verkeren in de gelukkige omstandigheid dat er veel vaccins beschikbaar zijn. Alle mensen onder de veertig jaar kunnen daardoor vaccins van Moderna en Pfizer krijgen. Toch zijn er ook een heleboel jonge mensen die liever Janssen willen, onder meer omdat daarvan maar één prik nodig is.

De roep om Janssen als vrije keuze in te zetten wordt steeds luider. En er zijn mensen die wachten met inenten totdat ze überhaupt zelf kunnen kiezen welk vaccin ze krijgen. Maar hoe maak je de juiste keuze? Hoogleraar Immunologie Marjolein van Egmond zet in podcast De Dag voor eens en altijd de verschillen en voor- en nadelen van alle vaccins op een rijtje.

Deze aflevering van De Dag kun je hier beluisteren.