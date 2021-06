'Jongeren na corona de dupe van thuiswerken' • Opnieuw Spaanse speler positief

In Frankrijk wordt vandaag de 'pass sanitaire' ingevoerd. Dat is een officieel bewijs dat iemand volledig is gevaccineerd, negatief is getest of antistoffen tegen corona heeft. De pas is verplicht voor iedereen die een evenement met meer dan duizend mensen wil bezoeken en ouder is dan 11 jaar. Het is de bedoeling dat de Fransen massaal de speciale app hiervoor downloaden op hun telefoon.

Vaccinatiepas is voor Fransen al derde app die ingezet wordt tegen corona