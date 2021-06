Geboortejaar 1988 aan de beurt voor vaccinatie • Meer versoepelingen in België

Op Aruba is het dragen van mondkapjes niet langer verplicht. Het wordt nog wel aangeraden als er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Bedrijven mogen wel zelf nog een mondkapjesplicht aanhouden voor hun gasten, als ze dat nodig achten.

Ook hoeven Arubanen die zijn gevaccineerd niet meer in quarantaine en zijn toeschouwers bij georganiseerde sporten weer toegestaan. Het is nog wel steeds verboden om te dansen en om alcohol drinken op openbare plekken zoals het strand of parkeerplaatsen.

Gisteren kwamen er op Aruba vijf nieuwe besmettingen bij. Alle vijf zijn Arubanen. In totaal zijn nu 37 mensen op het Caribische eiland besmet met het virus. Op het hoogtepunt, in september vorig jaar, kwamen er gemiddeld in een week zo'n 85 nieuwe besmettingen per dag bij.