Neymar belangrijk voor Brazilië, dat toch zijn titel wil verdedigen op Copa América

Brazilië heeft ook zijn zesde WK-kwalificatiewedstrijd van de huidige campagne gewonnen. Neymar en Lucas Paqueta zorgden voor een 2-0 overwinning in Paraguay, waar al 36 jaar niet meer gewonnen werd door de vijfvoudig wereldkampioen.

Na afloop liet het elftal weten toch deel te nemen aan het toernooi om de Copa América, ondanks alle ontevredenheid over de organisatie. Het toernooi werd op het laatste moment naar Brazilië verplaatst, terwijl de coronazorgen ook daar nog erg groot zijn.

"We zijn tegen de organisatie van de Copa América, maar we zullen nooit nee zeggen tegen het Braziliaanse nationale team", lieten de spelers van de titelverdediger in een gezamenlijke verklaring weten. Zondag speelt Argentinië, dat samen met Colombia de oorspronkelijke organisator was, de openingswedstrijd tegen Chili.