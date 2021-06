Wekdienst 9/6: Teruggehaalde IS-vrouw voorgeleid • Vaccins naar Suriname

We beginnen met het weer: het is vandaag vrij zonnig. Vanmiddag komen vooral in het binnenland stapelwolken tot ontwikkeling, maar het blijft droog. Het wordt 22 graden aan zee en 26 graden in het binnenland.

Goedemorgen! Vandaag wordt de onlangs teruggehaalde IS-vrouw Ilham B. voorgeleid in Rotterdam. En de Gezondheidsraad geeft waarschijnlijk een advies over vaccinaties bij kwetsbare tieners.

Op een veiling in New York is een gouden munt geveild voor omgerekend 15,5 miljoen euro. De 'Double Eagle' uit 1933 is daarmee de duurste munt ooit. De verkoper is de Amerikaanse schoenenontwerper Stuart Weitzman, de koper is niet bekend.