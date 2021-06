Het EK voetbal begint bijna: zo gaat het toernooi eruit zien

Het EK voetbal gaat over twee dagen dan eindelijk beginnen. Een jaar later dan gepland gaat het toernooi, dat in elf verschillende steden wordt gespeeld, vrijdag in Rome van start met de wedstrijd tussen Turkije en Italië (21.00 uur).

Het Nederlands elftal opent zijn EK-campagne zondag tegen Oekraïne om 21.00 uur 'thuis' in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Er worden tijdens het EK voetbal in totaal 51 wedstrijden gespeeld: 36 duels in de groepsfase en 15 in de knock-outfase. De 24 deelnemende landen zijn verdeeld over 6 poules met daarin 4 landen.

Alle wedstrijden van het toernooi zijn rechtstreeks te volgen bij de NOS via televisie, radio en internet. Dagelijks zijn de duels te zien op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is er elke dag een liveblog.

Bekijk hieronder het programma in de groepsfase van het EK en de route erna.