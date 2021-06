'Coronaperiode trekt wissel op meerderheid zorgprofessionals'

Een meerderheid van de verpleegkundigen, verzorgenden en artsen heeft last van fysieke of mentale klachten na meer dan een jaar coronazorg. Dat blijkt uit een peiling onder 7000 zorgprofessionals, uitgevoerd door beroepsverenigingen V&VN en de Federatie Medisch Specialisten.

Een vijfde van de respondenten is de afgelopen maanden uitgevallen door klachten, in de helft van de gevallen voor langere tijd. Het valt de beroepsverenigingen op dat veel zorgmedewerkers nog steeds last hebben van zaken als moeheid, slaapproblemen, piekeren, boosheid of concentratieproblemen.

"Vooral de combinatie van klachten baart me zorgen", zegt Bianca Buurman van V&VN. "Burn-out en PTSS liggen op de loer."

Investeren in zorgverleners

Met de peiling hebben de beroepsverenigingen in kaart gebracht wat er volgens de zorgprofessionals zelf nodig is om te herstellen. Daarbij wordt vakantie, het herstellen van de werk-privébalans en verlaging van de werkdruk met extra collega's het meest genoemd. "We kunnen het ons niet permitteren collega's te laten vertrekken", zegt Buurman. Volgens haar moet er worden geïnvesteerd in de zorgverleners. "Dat betekent: betere arbeidsvoorwaarden, meer tijd en geld voor scholing, goede loopbaanmogelijkheden en zeggenschap over het werk."

De beroepsverenigingen zien weinig in het voornemen van het kabinet om dit jaar nog alle uitgestelde zorg weer in te halen. Buurman: "Dat voornemen is onrealistisch. Een zorgverlener moet eerst herstellen." Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem is het daarmee eens: "Het is belangrijk dat zorgprofessionals weer voldoening kunnen halen uit hun prachtige vak. Je zult zien, dan kunnen ze weer bergen zorg aan."