Curaçao zet stapje richting WK met gelijkspel, Suriname uitgeschakeld

Curaçao heeft een stapje op weg naar het WK voetbal volgend jaar in Qatar gezet. De ploeg van interim-bondscoach Patrick Kluivert speelde met 0-0 gelijk tegen directe concurrent Guatemala en is daarmee de winnaar van groep C in de tweede ronde van de kwalificatie in Noord- en Midden-Amerika en het Caribische gebied. Curaçao heeft even veel punten als Guatemala, maar een beter doelsaldo.

Om daadwerkelijk plaatsing voor het WK af te dwingen heeft Curaçao nog een flinke weg te gaan. In de volgende ronde moet de ploeg tegen Panama, de winnaar van groep D. Als Curaçao met dat land heeft afgerekend komt het in de vierde ronde terecht in een poule van acht landen met de sterkste teams uit de regio: Mexico, de VS, Costa Rica, Jamaica en Honduras. De eerste drie van die poule plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De nummer vier speelt een play-off tegen een land uit Zuid-Amerika, Azië of Oceanië.

Ook Suriname speelde vannacht. Het land had van Canada moeten winnen om zich net als Curaçao voor de volgende ronde te plaatsten, maar ging kansloos ten onder. De ploeg van bondscoach Dean Gorré verloor met 4-0.

Zowel Suriname als Curaçao plaatste zich nooit eerder voor een WK. In de afgelopen jaren kregen de teams de beschikking over veel profs die in Nederland geboren zijn of in de eredivisie spelen of gespeeld hebben.

Voor Suriname spelen onder anderen Warner Hahn, Ryan Donk en Diego Biseswar, voor Curaçao Eloy Room, Vurnon Anita en Kenji Gorré, opmerkelijk genoeg de zoon van de Surinaamse bondscoach.