Senaat VS akkoord met 250 miljard voor techsector om concurrentie met China

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een wet die 250 miljard dollar vrijmaakt voor de techsector in het land. Met het geld moeten Amerikaanse bedrijven sterker staan in de concurrentie met China. Als ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat, krijgt onder meer de chipindustrie 50 miljard dollar. Het plan maakt onderdeel uit van een gigantisch economisch pakket van 2000 miljard dollar.

De wet kreeg steun van zowel Democraten als Republikeinen, hoewel met name Republikeinen vonden dat er niet genoeg van hun amendementen waren opgenomen in de wet. Het komt niet vaak voor dat Republikeinen en Democraten zich samen massaal achter één wet scharen. De dreiging om te afhankelijk te worden van China, gaf echter de doorslag om voor de US Innovation and Competition Act te stemmen voor veel Republikeinen.

Wereldmacht

China speelt een zeer belangrijke rol bij de levering van computerchips aan Amerika. Onder meer de auto-industrie in de VS heeft veel last van een wereldwijd tekort aan chips. De Democratische leider in de Senaat Chuck Shumer zegt dat het investeringspakket noodzakelijk is als Amerika een wereldmacht wil blijven: "Wie de race om technologie van de toekomst wint, wordt de mondiale economische leider. Dat heeft aanmerkelijke gevolgen voor buitenlands beleid en nationale veiligheid."

De wet voorziet ook in investeringen in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Verder staat er in dat constructiematerialen zoals staal die gebruikt worden bij federale infrastructuurprojecten moeten zijn geproduceerd in de VS. Daarnaast gaat er 10 miljard dollar naar een nieuw NASA-programma om mensen dit decennium weer op de maan te laten landen.

Volgens critici profiteert ook het bedrijf Blue Origin van Amazon-topman Jeff Bezos daarvan. Dat is één van de redenen dat Bernie Sanders als enige Democraat tegen de wet stemde.