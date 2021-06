'Amerikaanse miljardairs betaalden weinig tot geen belasting'

De rijkste Amerikanen hebben jarenlang amper inkomstenbelasting betaald, zegt onderzoekersplatform ProPublica. Het baseert zich op gelekte documenten van de IRS, de Amerikaanse belastingdienst. ProPublica beschikt onder meer over gegevens van miljardairs als Jeff Bezos, Elon Musk en Warren Buffett.

In 2007 en 2011 betaalde Amazon-topman Bezos, met een geschat vermogen van 186 miljard dollar de rijkste man ter wereld, helemaal geen inkomstenbelasting. Datzelfde geldt voor Tesla-oprichter Elon Musk over het jaar 2018. Gemiddeld betaalden de 25 rijkste Amerikanen tussen 2014 en 2018 15,8 procent inkomstenbelasting.

Dat is minder dan het percentage dat een Amerikaan met een modaal salaris betaalt. Volgens ProPublica ligt de belastingdruk van iemand met een inkomen van 45.000 dollar per jaar rond de 20 procent.

3,4 procent

ProPublica schrijft dat de miljardairs hun inkomsten drukken door te schenken aan goede doelen. Die giften zijn aftrekbaar van de belasting. Ook halen ze het grootste deel van hun geld uit beleggingen en investeringen. In Amerika hoeft alleen belasting betaald te worden over de verkoop van aandelen, niet over het rendement.

Effectief is het percentage dat de superrijken betalen echter nog veel lager, zegt ProPublica. Tussen 2014 en 2018 steeg het vermogen van de rijkste 25 Amerikanen met 401 miljard dollar. Daarover betaalden ze 13,6 miljard belasting, omdat maar 86 miljard dollar als inkomen werd geregistreerd. In feite komt de belastingdruk daarom neer op 3,4 procent.

Biden wil hoger toptarief

De miljardair die effectief de minste belasting betaalde is investeerder Warren Buffett. Over een gegroeid vermogen van 24,3 miljard dollar betaalde hij 23,7 miljoen dollar belasting: 0,1 procent. Buffett pleit overigens al jaren voor hogere belastingtarieven voor superrijken. Elon Musk betaalde met 3,27 procent verhoudingsgewijs het meest van de rijkste 25 Amerikanen.

President Biden wil de belasting voor rijke Amerikanen verhogen. Het hoogste tarief moet stijgen van 37 naar 39,6 procent. Voor de 25 rijkste Amerikanen zou dat volgens ProPublica weinig uitmaken, omdat hun inkomen op papier laag blijft.

De FBI heeft een onderzoek ingesteld naar hoe ProPublica aan de belastingdocumenten gekomen is.