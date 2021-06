Blessure Benzema domper op Franse zege, ook ingevlogen Spanjaarden winnen

Benzema werd jarenlang niet geselecteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een afpersingszaak van voormalig collega-international Mathieu Valbuena. De spits moet zich eind oktober in die zaak voor de rechter verantwoorden, hem zou een celstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd hangen.

Kort voordat Benzema het veld verliet, was Frankrijk op voorsprong gekomen via Antoine Griezmann. De aanvaller van Barcelona trof na een gekraakt schot van Kylian Mbappé doel met een omhaal, al had hij het geluk dat een Bulgaarse verdediger zijn schot toucheerde waardoor de sterk keepende Daniel Naumov kansloos was: 1-0.

De Fransen bleven daarna het spel bepalen, maar de ploeg van bondscoach Didier Deschamps had ondanks het surplus aan individuele kwaliteit moeite met scoren. Pas in de laatste zeven minuten maakte Olivier Giroud, die voor Benzema in de ploeg was gekomen, er met twee goals 3-0 van.