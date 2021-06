Tientallen verkeersborden ingeleverd bij inzamelactie in Dronten

In Dronten hebben inwoners tientallen gestolen verkeersborden teruggegeven aan de gemeente. Op de laatste dag van een speciale inleveractie zijn zo'n veertig verkeersborden en vijftien straatnaamborden ingeleverd, meldt Omroep Flevoland.

Inwoners van Dronten kregen twee weken de gelegenheid om gestolen gemeente-eigendommen als verkeersborden, wegwijzers en straatnaamborden straffeloos in te leveren. Er zouden in de loop van de jaren nogal veel borden zijn meegenomen, met name door studenten.

De actie was opgezet door de gemeente, in samenwerking met de Aeres Hogeschool en de studentenverenigingen. Behalve vandaag konden er vorige week woensdag ook borden worden ingeleverd en toen leverde de actie slechts vier borden op.

Handhaven

Nu de actie voorbij is, wil de gemeente gaan handhaven, zo kondigde burgemeester Jean Paul Gebben eerder aan. "Als we dan nog steeds borden aantreffen, kunnen we zeggen: je hebt de gelegenheid gehad om ze in te leveren en ze hangen hier nog. Dan gaan we kijken of er sprake is van een strafbaar feit en of we aangifte kunnen doen", zei de burgemeester.