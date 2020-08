Hou je stroommeter in de gaten!

Voorzichtig hervatten de nutsbedrijven weer hun werk. Consumenten moeten alleen nog wel goed in de gaten houden of ze niet meer dan hun toegewezen rantsoen verbruiken. Dat betekent goed een oogje op de stroommeter houden of het verbruik uitrekenen.

Sinds 15 juli is er in het hele land weer beperkt stroom beschikbaar. Per huishouden is er voor de maanden juli en augustus 9 kWh. Hopelijk kan dat in de periode september/oktober worden verdubbeld.

Woonhuizen met een dubbele bewoning (niet ongebruikelijk in deze tijd van woningnood) kunnen extra stroom aanvragen bij het gemeentelijk energiebedrijf. Personen die zijn aangewezen op elektrisch koken kregen een extra rantsoen van 42,5 kWh.

Consumenten moeten zelf in de gaten houden of ze niet te veel verbruiken: wie een keer de limiet overschrijdt kan veertien dagen worden afgesloten van elektra en gas, bij herhaling wordt dat drie maanden.

Zuinigheidstips

Energiebedrijven hebben alvast het verbruik voorgerekend van populaire apparaten: zo kan een lamp 7,5 Watt 133 uur branden op 1 kWh en eentje van 100 Watt slechts 10 uur. Met dezelfde hoeveelheid energie kun je 20 uur radioluisteren, 4 tot 5 uur stofzuigen of het broodrooster 2 uur gebruiken.

Tips om zuiniger om te gaan met elektriciteit zijn er ook: je krijgt bijvoorbeeld meer licht met een lichtgekleurd tafelkleed of wit papier aan de binnenkant van de lampenlamp.