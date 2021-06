Hassan is wereldrecord al kwijt, Ethiopische Gidey ruim vijf seconden sneller

Gidey liep de 25 ronden in 29.01,03 en was daarmee ruim vijf seconden sneller dan Hassan, die 29.06,82 noteerde.

Twee dagen heeft Sifan Hassan het wereldrecord op de 10.000 meter in handen gehad en ze is het alweer kwijt. Letesenbet Gidey snelde dinsdagavond in Hengelo, op dezelfde baan waar Hassan zondag de mondiale toptijd aanscherpte, naar een nieuw wereldrecord bij Ethiopische kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen.

In 2019 stonden Hassan en Gidey, ook op de 10.000 meter, naast elkaar op het podium bij de wereldkampioenschappen atletiek. Hassan veroverde in Doha het goud, Gidey pakte zilver.

Gidey had ook het wereldrecord op de 5.000 meter al in handen. Dat liep de Ethiopische in oktober vorig jaar in Valencia.

In Hengelo, waar de weersomstandigheden ideaal waren, lag ze halverwege de race nog drie seconden achter op de toptijd van Hassan, maar de laatste kilometers gingen in een ongekend hoog tempo met een slotronde van 63 seconden. Het was meer dan genoeg om het wereldrecord in de boeken te krijgen, tot grote blijdschap van Gidey.

"Wat een bijzondere avond, in dit olympische jaar is het de perfecte voorbereiding."

Bekijk hieronder het wereldrecord dat Hassan zondag liep bij de FBK Games: