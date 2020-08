Paarden terug uit Duitsland

Een groep van ongeveer 5000 paarden die door Duitse militairen zijn gebruikt bij hun aftocht, zijn teruggebracht naar Nederland. De kudde kwam bij Nieuweschans de grens over nadat de Duitsers de dieren bij Oldenburg hadden moeten inleveren.

In totaal zijn er al zo'n 7000 paarden overgedragen aan de geallieerden in Duitsland. Omdat zij nog zo'n 2000 dieren nodig hebben als rij- en trekpaard, komen die eerst nog niet terug.

Tijdens de oorlog hielden de Duitsers meerdere keren vorderingen om aan paarden te komen. Vooral in het laatste jaren waren de dieren door brandstoftekorten hard nodig.

De dieren die nu terugkomen worden over de gedupeerde boeren verdeeld. Zo zullen ongeveer 2000 exemplaren helemaal vanuit Noord-Nederland naar Limburg worden vervoerd. Ook worden er de komende weken zo'n 4500 koeien naar dat zwaar getroffen gebied vervoerd vanuit Friesland, Groningen en Overijssel.

Trucje

Een Friese dierenarts verklapt dat de veestapel in het noorden grotendeels kon worden gered door een trucje. Met een kleine injectie in een koeientong vielen de symptomen van mond-en-klauwzeer na te bootsen, en de Duitsers zetten hun vorderingen stop in gebieden waar dat zogenaamd heerste.

"Het klink vreemd, maar het in gewone omstandigheden zo gevreesde mond-en-klauwzeer bleek nu de redder in de nood. Want wie het bekende papiertje aanplakte, die was gered."

Oorlogsbuit

Behalve de teruggevorderde paarden en de geredde runderen worden er deze dagen nog andere initiatieven ondernomen om vee terug te krijgen uit Duitsland. Zo werd de vertegenwoordiger van het Militair Gezag in Winschoten teruggefloten toen hij op eigen houtje 600 stuks vee ging halen in Duitsland.

De geallieerden zien er streng op toe dat Nederlanders niet zelf eigendommen in Duitsland gaan terughalen. Een woordvoerder van het MG waarschuwt dat het buitrecht "een duistere materie" is, en mensen niet zomaar van alles mogen terugroven.

Oorlogsbuit is namelijk in principe staatseigendom "De gemaakte oorlogsbuit wordt dus niet aan de vroegere eigenaars teruggegeven", legt kapitein Rooselaar uit. "De in Nederland gemaakte oorlogsbuit is aan Nederland overgedragen en wordt naar behoefte gedistribueerd."