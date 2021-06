Bakkers goal in slotfase tegen Wales (6-0) zorgt voor hockeykraker tegen België

Nederland klopt Wales met 6-0 bij EK hockey, net genoeg voor kraker tegen België - NOS

De Nederlandse hockeyers hebben zich dankzij een afgetekende zege op Wales geplaatst voor de halve finales van het EK in Amstelveen. In het met ruim 2.000 toeschouwers gevulde Wagener-stadion toonde Oranje geen genade met de Welshmen: 6-0. Vooraf werd gefluisterd dat Nederland er misschien goed aan deed om het verschil met Wales onder de zes te houden. Bij een overwinning met een verschil van maximaal vijf doelpunten zou Oranje namelijk als tweede achter Duitsland eindigen in groep B en zodoende Europees en wereldkampioen België ontlopen. Bondscoach Max Caldas wilde daar vooraf al niets van weten en stuwde zijn ploeg luidkeels naar voren, ook nadat de 5-0 aan het einde van het derde kwart een feit was geworden. Een halve finale tegen België leek er echter niet in te zitten, tot Billy Bakker acht seconden voor tijd tóch de zesde binnen prikte.

Oranje ging na een kwart al naar de kant met een comfortabele 3-0 voorsprong. Mirco Pruyser opende de score uit de draai met een schot in de korte hoek. Voor de spits van Amsterdam, die dus een thuiswedstrijd speelde, was het zijn eerste treffer dit toernooi. Curieuze 2-0 De 2-0 kwam op curieuze wijze tot stand: het schot van Jeroen Hertzberger belandde via de stick van de Welshe verdediger Daniel Kyriakides en de rug van Thijs van Dam in het doel. Na beraad met de VAR besloot de arbitrage dat het een geldig doelpunt was. Over de 3-0 van Van Dam bestond geen discussie. Jonas de Geus gaf een harde voorzet na een knappe aanval van Oranje en Van Dam was alert met de tip-in.

Jorrit Croon in actie tegen Wales - ANP

In het tweede kwart beet Wales, de verrassende nummer zes van het EK in 2019, van zich af en kreeg zelfs twee goede kansen via Joseph Naughalty (knappe backhand) en James Carson (tip-in). Kort na rust was Pruyser nogmaals succesvol (4-0) en twee minuten voor het einde van het derde kwart was Robbert Kemperman er als de kippen bij toen de Ierse doelman een rebound moest toestaan op een harde strafcorner van Jip Janssen: 5-0.

Hoog overleg tussen bondscoach Max Caldas en zijn spelers in het duel met Wales. - ANP