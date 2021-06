Politie trots, advocaten kritisch na 'ongekende klap' voor criminelen

invallen in Nederland - Politie

Operatie Trojan Shield, de internationale afluisteractie die vandaag bekend werd gemaakt, is volgens de politie opnieuw "een ongekende klap" voor criminelen over de hele wereld. Zestien landen werkten samen om criminelen om de tuin te leiden en hun berichtenverkeer in handen te krijgen. Bij het presenteren van de resultaten wrijft Andy Kraag, chef van de landelijke recherche, zich in de handen: "Dit is weer next level. Ons masterplan heeft zich perfect ontvouwen." Dat masterplan was een alternatief bieden voor de eerder opgedoekte communicatiediensten EncroChat en Sky ECC, waar tienduizenden criminelen gebruik van maakten. Een fuik opzetten, waar criminelen met open ogen in zouden lopen. "We wisten dat ze op zoek zouden gaan naar een nieuw communicatiemiddel", vertelt Kraag. "Op dat waterbedeffect hebben we geanticipeerd." De FBI ontwikkelde een eigen cryptocommunicatiedienst, ANOM, en bracht die op de markt. De telefoons werden actief aan de man gebracht bij criminelen om hen daarna te kunnen bespieden. "Dat werkte als een trein. Criminelen stapten massaal over en zo hadden we weer volledige controle over hen." Maffiosi en motorbendes Sinds oktober 2019 las en luisterde de politie mee met alle berichten en gesprekken. In totaal 27 miljoen stuks. Foto's en filmpjes gingen rond van drugslabs, wapens en pakken cocaïne verstopt tussen het fruit. Het leidde de afgelopen weken tot 800 arrestaties wereldwijd, waarvan 49 in Nederland. Hier werden 25 drugslabs en opslaglocaties gevonden. Politiediensten namen tonnen aan cocaïne en miljoenen aan contant geld in beslag. Onder de verdachten zouden zich Italiaanse maffiosi bevinden, leden van buitenlandse motorbendes en in Australië zelfs twee tv-bekendheden. In Nederland verspreidde de politie beelden van invallen in Geertruidenberg, Eindhoven en Overloon:

"Vooral de productie van xtc en crystal meth hebben we op een presenteerblaadje gekregen", vertelt recherchechef Andy Kraag. De politie zag hoe de ene groep het inrichten van een drugslab besprak, terwijl de andere groep zich voorbereidde op het gewelddadig oplossen van een conflict. In levensbedreigende situaties is meteen ingegrepen. Kraag: "We weten exact wat er is gezegd, door wie, waar en wanneer. Er zitten een hoop opdrachtgevers en sleutelfiguren bij. Dit is cruciaal bewijs in opsporingsonderzoeken."

Quote Ik vind het vreemd dat er niet eerder een lampje is gaan branden bij de heren criminelen. Jan-Hein Kuijpers, advocaat