Trump: muziekvideo-app TikTok wordt in de VS verboden

President Trump zegt dat hij muziekvideo-app TikTok in de Verenigde Staten gaat verbieden. In de loop van zaterdag bekrachtigt hij de maatregel, zei Trump tegen journalisten aan boord van de Air Force One. Volgens hem kan het een presidentieel decreet worden of een economische noodmaatregel. "Ik heb die macht", aldus Trump.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance en vanuit de VS zijn al langer zorgen over censuur en misbruik van gebruikersgegevens door de Chinese overheid.

Enkele uren eerder kondigde Trump al maatregelen tegen de app aan. "We kijken naar TikTok", zei hij tegen journalisten in het Witte Huis. "Misschien gaan we TikTok verbieden, misschien nemen we andere maatregelen."

Twee weken geleden zei Trumps stafchef, Mark Meadows, al dat de VS de veiligheidsrisico's van socialemedia-apps als TikTok gaat onderzoeken. Hij kondigde aan dat binnen enkele weken een besluit zou worden genomen.

Overnamegesprekken Microsoft

The New York Times en Fox Business meldden gisteravond dat Microsoft met ByteDance onderhandelt over de overname van TikTok. Trump zegt nu dat hij ook niet wil dat de app het Amerikaanse softwarebedrijf wordt overgenomen.

TikTok werd drie jaar geleden gelanceerd. De app is met name onder kinderen en jongeren erg populair. Ook in Nederland zijn er zorgen over de privacy van gebruikers, in mei kondigde de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek aan.