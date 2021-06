Zverev bereikt halve finales Roland Garros na snelle zege op Davidovich

Alexander Zverev heeft op het gravel van Roland Garros voor de eerste keer in zijn carrière de halve finales bereikt. De Duitser rekende in de kwartfinales eenvoudig af met Alejandro Davidovich uit Spanje (6-4 ,6-1, 6-1) en is de eerste halvefinalist in Parijs.

De nummer zes van de wereld moest in de eerste set nog wel even zijn ritme vinden. Hij leverde drie keer zijn servicebeurt in, maar won desondanks de set.

Davidovich, de nummer 46 van de wereld, had in de tweede ronde in Parijs nog in een vijfsetter Botic van de Zandschulp op de knieën gekregen. Tegen Zverev probeerde hij van alles om de lengte in de slagen van zijn opponent te ontregelen, maar dat resulteerde er alleen maar in dat hij grossierde in fouten.

Zverev wil meer

Na een uur en drie kwartier was het eenzijdige duel voorbij en kon Zverev zijn primeur vieren. "Het is natuurlijk fijn om in de halve finales te staan, maar ik ben nog niet tevreden. Ik ben steeds beter gaan spelen en nu zullen we zien wat er gaat gebeuren."

De tegenstander van Zverev in de halve finale komt uit de partij tussen de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev en de nummer 5, de Griek Stefanos Tsitsipas. Zij nemen het dinsdagavond tegen elkaar op.