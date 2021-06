Welke vragen zijn nog over in de mondkapjesdealkwestie?

Veertig miljoen Chinese mondkapjes voor ruim honderd miljoen euro. Dat is de deal waar het nu al ruim drie weken over gaat in Den Haag. Hoewel de hoofdpersonen er mondjesmaat steeds meer over loslaten, lijkt de mist toch niet op te trekken.

Hoofdpersoon is Sywert van Lienden, ondernemer, opiniemaker en CDA'er. Het begon allemaal met een onthulling over zijn non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie half mei in de Volkskrant. De kern was dat hij "om niet" mondkapjes voor zorgverleners naar Nederland haalde, maar ondertussen bleek hij er goed aan te verdienen.

Na geharrewar, omdat Van Lienden met een geheimhoudingsverklaring schermde en sprak over een post om risico's op te vangen in plaats van over winst, vogelde Follow The Money uit dat de winst voor Van Lienden 9 miljoen was en nog eens 10 miljoen voor zijn twee compagnons. Daar kwam fikse kritiek op. Van Lienden werd bijvoorbeeld pandemieprofiteur genoemd, maar juridisch lijkt er niets mis met de deal.

Kopen, kopen, kopen

Wat nog niet is ontrafeld, is hoe Van Lienden aan zijn winstgevende overeenkomst is gekomen. De koop werd destijds sterk afgeraden door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), dat verantwoordelijk was voor inkoop van beschermingsmiddelen.

De overeenkomst was niet nodig, zei LCH-coördinator Rob van der Kolk gisteren, omdat er inmiddels al genoeg was. "Je zit in een dilemma: wil je 98 of 99 procent zekerheid. Wij vonden dat 98 procent prima was, maar het ministerie wilde 99 procent. Zij zeiden: kopen, kopen, kopen."

Ook vond Van der Kolk Van Lienden geen goede partner, omdat hij had gelogen, zich niet aan afspraken hield en geen ervaring had. Daarbij vroeg Van Lienden precies de maximumprijs die het LCH hanteerde. Die prijs kon hij kennen, zegt Van der Kolk, omdat Van Lienden met zijn zakenpartners in het pand van de LCH rondliep.

Bekijk hier het gesprek met Van der Kolk in NOS Met het Oog op Morgen, waarin hij onder meer vertelt dat Van Lienden het pand werd uitgezet: