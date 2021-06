Rechters MH17-proces beschrijven 'immense' kracht van de Buk-explosie

Rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis kijkt naar het wrak van de MH17, eind vorige maand - EPA

Op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van het MH17-proces heeft de rechtbank de toedracht van het neerhalen van het Malaysia Airlines-toestel besproken. Het gaat om de resultaten en conclusies van het internationale onderzoeksteam naar de rampvlucht. Voorzitter Steenhuis waarschuwde nabestaanden en andere toehoorders dat de informatie "heel veel en soms heel technisch van aard is". Steenhuis beschrijft de impact van Buk-raket die volgens de onderzoekers is gebruikt bij het uit de lucht schieten van de Boeing en zegt dat de kracht van de explosie vlak buiten de cockpit van vlucht MH17 immens was. De Buk-raket schoot met een snelheid van 2800 km/uur omhoog, ontplofte en slingerde met grote kracht een wolk van duizenden stukjes metaal rond die het passagiersvliegtuig doorboorden. Die stukjes hadden een snelheid van tien tot twintig keer de snelheid van het vliegtuig; de metaaldeeltjes boorden zich in het lichaam van de bemanning. Belangrijke bewijsstukken De rechter vertelt uitvoerig over die metalen deeltjes, die in het onderzoek 'lichaamsvreemde materialen' worden genoemd. De stukjes ijzer die gevonden zijn in het lichaam van de first captain, de first officer en de purser zijn belangrijke bewijsstukken. Op de deeltjes vinden de forensische experts cockpitglas en dat bewijst dat ze afkomstig zijn van een explosie buiten het vliegtuig. Ook elders in het vliegtuig zijn fragmenten gevonden die wijzen naar het wapen, een Buk-raket.

MH17-proces Drie Russen en een Oekraïner staan terecht op verdenking van moord op alle 298 inzittenden van het toestel van Malaysia Airlines. Ze zijn niet bij het proces aanwezig. Vlucht MH17 werd zeven jaar geleden neergeschoten boven het oosten van Oekraïne. Het Oekraïense regeringsleger vocht daar met pro-Russische separatisten. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat het toestel is neergehaald met een Buk-raket. De meeste slachtoffers waren Nederlanders.

"Het is muisstil" in de zaal waar de nabestaanden de zaak volgen, zegt Anton Kotte later. "Normaal wordt er door familieleden commentaar gegeven op wat er gebeurt, vandaag niet." Kotte verloor zijn zoon Oskar, schoondochter en kleinkind. "De gruwelijke details die door de rechtbank worden voorgelezen, hebben voor de nabestaanden een gezicht", zegt Sander van Luik. Als hij de feiten hoort gaat hij uitrekenen op welke stoel zijn broer Klaas Willem precies zat. De rechtbank citeert ook uit een onderzoek van de Russische producent van het wapen. Volgens een expert van dit bedrijf duidt de schade aan het vliegtuig op een andere lanceerlocatie en een andere raketkop dan waar in het onderzoeksrapport over wordt gesproken. Rusland heeft in het verleden gezegd dat vlucht MH17 zou zijn neergehaald door een Buk die is afgeschoten door het Oekraïense regeringsleger vanaf een locatie die haaks ligt op de vliegroute van MH17. Een reconstructie over wat er gebeurde op de grond rondom het neerhalen van vlucht MH17, zie je in de special hieronder. Beleef op basis van telefoongesprekken hoe de vier verdachten - vaak scheldend en tierend - te werk zijn gegaan: