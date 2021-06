'Niemand hoeft bezorgd te zijn', verzekert geblesseerde skateboardtopper Zwetsloot

Om die reden liet de 20-jarige Zwetsloot afgelopen weekeinde zelfs de WK-finale schieten, waarin ze een goede kans op een medaille had. De nummer zeven van de wereldranglijst kwam in Rome ongelukkig terecht na een sprong en blesseerde haar hiel.

Haar voetblessure, in combinatie met de Olympische Spelen, die al over enkele weken beginnen.

"Ik had ook graag wat trucjes willen laten zien, maar het is helaas beter om het voetje even rust te geven." Het klinkt haast verontschuldigend, maar dat skateboardster Roos Zwetsloot zich even niet uitslooft voor mooie plaatjes, heeft een uitstekende reden.

Skateboarden debuteert dit jaar op de Spelen. Er zijn twee onderdelen: Park en Street. Zwetsloot komt in actie op het onderdeel Street. Daarbij rollen ze over een parcours met nagemaakte objecten uit de straat, zoals trapjes, bankjes, muurtjes en trapleuningen.

Doorgaan met een spuit in de voet was geen optie. "Dat zou je normaal gesproken zeggen, je gaat voor de WK-finale en stopt er gewoon pijnstillers in", erkent Zwetsloot. "Dat hebben we in de halve finales ook gedaan en dat heeft gelukkig goed uitgepakt."

"Ik had ook onwijs graag willen skaten, maar de Spelen zijn voor mij het allerbelangrijkst. Ik wilde erger voorkomen, niet iets anders oplopen of deze blessure heftiger maken."