Zinderend slot groepsfase EK hockey: Frankrijk stunt net niet, Spanje eruit

De groepsfase van het EK hockey voor mannen is op een spectaculaire wijze afgesloten. Bij drie van de vier wedstrijden viel de beslissing in de laatste seconden.

De Franse hockeyers slaagden er net niet in om voor een daverende stunt te zorgen. In het laatste groepsduel kwam Duitsland, na een 2-5 achterstand, in extremis met de schrik vrij: 6-5.

Later op de avond zagen de Duitsers desondanks de groepswinst aan hun neus voorbijgaan, want Nederland won met een heel late treffer met 6-0 van Wales. En ook bij het duel tussen Engeland en Spanje viel de winnende treffer in de slotseconden: 3-2.

Regerend Europees en wereldkampioen België vernederde Rusland met 9-2 en neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Nederlandse ploeg. In de andere halve finale is Engeland de tegenstander van Duitsland.