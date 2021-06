Van Straaten stunt net niet met Frankrijk, Oranje treft Engeland of België

Pieter van Straaten viert een van zijn twee treffers tegen Duitsland. - ANP

De Nederlandse hockeyers stuiten op Engeland of België in de halve finales van de EK in Amstelveen. Engeland eindigde na een zwaarbevochten 3-2 zege op Spanje als eerste in groep B en treft de nummer twee van groep A, momenteel is dat Oranje. Regerend Europees en wereldkampioen België vernederde Rusland met 9-2 en neemt het in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van groep A. De groep van Nederland wordt aangevoerd door Duitsland, maar daar kan nog verandering in komen als Nederland vanavond (20.00 uur) met meer dan vijf doelpunten verschil wint van Wales.

Uitslagen EK hockey mannen - NOS

Oranje kan ook nog uitgeschakeld worden, als Wales weet te stunten met een zege. Dat zo'n stunt niet onmogelijk is, bleek eerder op de dag bij Duitsland-Frankrijk. Van Straaten straalt, maar stunt net niet De Fransen, die hun eerste twee duels verloren van Nederland (3-0) en Wales (3-2), leken tegen Duitsland lang op weg naar een stunt van jewelste. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee leidde bij rust zelfs met 5-3 tegen de hockeygrootmacht. Twee van de Franse treffers werden gemaakt door de Leidenaar Pieter van Straaten.

Dankzij de derde treffer van Häner lachen de Duitsers toch het laatst tegen Frankrijk. - ANP

Na de vijfde goal van de Fransen riep Duitse aanvoerder Tobias Haucke zijn mannen tot de orde en dat resulteerde in een indrukwekkende comeback. Puntenverlies leek onvermijdelijk, maar vier seconden voor tijd zorgde Martin Häner met zijn derde benutte strafcorner toch voor opluchting bij de Duitsers: 6-5.

Fuchs ontsnapt met Duitsland: 'Je probeert toch altijd terug te komen' - NOS

Spanje - de finalist van de vorige EK in 2019 - wist dat het met vier doelpunten verschil moest winnen van de Engelsen om alsnog door te stoten naar de halve finales en ging dan ook vol voor de aanval. In strafcornerspecialist Samuel Ward moesten ze echter hun meerdere erkennen. In het eerste kwart pushte Ward al twee keer raak van de rand van de cirkel (2-0). Daarna kwamen de Spanjaarden nog knap terug via Pau Quemada (strafcorner) en Xavi Leonart (2-2). In de slotfase ruilde de Spaanse bondscoach doelman Quico Cortes in voor een extra veldspeler, maar die durf werd niet beloond met een doelpunt. Sterker, in de laatste seconde van de wedstrijd kregen de Engelsen nog een strafcorner, die door Ward gedecideerd werd binnen geschoten (3-2).

Sam Ward heeft in de slotseconde 3-2 gemaakt voor Engeland tegen Spanje. - ANP