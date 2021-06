Burgemeester gelast gesprek over Feyenoord City af wegens intimidatie

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft het gesprek vanavond van de gemeenteraad met de directie van voetbalclub Feyenoord over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City afgelast, na signalen van bedreigingen en intimidatie. Ook de inspreekmomenten die later deze week stonden gepland vervallen.

"In de afgelopen weken zijn er verschillende betrokkenen bedreigd en geïntimideerd. Dat is ontoelaatbaar", aldus burgemeester Aboutaleb.

Volgens de gemeente Rotterdam voelt "niet iedere betrokkene zich op het stadhuis vrij om zich uit te spreken over de besluitvorming over Feyenoord City". "Ondanks dat er alles is gedaan om het democratisch proces op het stadhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen", staat in een verklaring van de gemeente.

Overleg

De gemeente geeft aan dat de driehoek, bestaande uit burgemeester, politiechef en hoofdofficier van Justitie, "vastbesloten is om stevig op te treden om zo het democratisch proces doorgang te laten vinden".

Burgemeester Aboutaleb overlegt met het presidium van de gemeenteraad hoe het de komende weken verder gaat met de besluitvorming rond Feyenoord City, meldt de regionale omroep Rijnmond. Wanneer de gesprekken in de raad wel doorgaan, is nog niet bekend.

Dit weekend trok een aantal aanhangers van de Rotterdamse voetbalclub op intimiderende wijze langs voorstanders van het nieuwe stadioncomplex. In zwart gekleed belden zij bij hen aan om hun onvrede over de plannen te laten blijken. Onder meer de Rotterdamse architect Ard Buijsen kreeg te maken met de intimidatie.