Depay start in finale Coupe de la Ligue, maar verliest van PSG

Paris Saint-Germain heeft na de Franse titel en de Coupe de France ook de Coupe de la Ligue voor zich opgeëist. PSG en Olympique Lyonnais hielden elkaar in balans tijdens de wedstrijd (0-0), waarna de kampioen de penaltyserie won: 6-5.

In de reguliere speeltijd en verlenging kwam het grootste gevaar bij pogingen van afstand, maar Keylor Navas hield het PSG-doel schoon. Anthony Lopes liet op de andere helft zijn keepersklasse zien. Memphis Depay maakte zijn officiële rentree nadat hij een half jaar eruit is geweest vanwege een gescheurde kruisband. De aanvoerder deed ook zijn duit in het zakje maar ook hij ontbeerde het nodige geluk.