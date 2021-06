Dopingjager Ram neemt afscheid: 'Interessantste zaken niet in publiciteit'

We maken de balans op van zijn periode als voorzitter en nemen de belangrijkste uitdagingen door voor zijn opvolger Vincent Egbers. "Een aantal van de meest interessante en relevante dingen zijn nooit in de publiciteit gekomen en zullen ook niet in de publiciteit komen."

'We hebben verschil kunnen maken in het wielrennen'

Op weg naar de eindzege in de Tour de France van 2007 werd Michael Rasmussen door de leiding van de Rabobank uit de koers gehaald, nadat gebleken was dat hij gelogen had over zijn verblijfplaats in aanloop naar de Tour. Vervolgens was het aan de antidopingautoriteiten om te achterhalen wat er echt gebeurd was. "De zaak-Rasmussen was een heel mooi voorbeeld van internationale samenwerking, met name met de Denen. Dat leidde uiteindelijk tot een bekentenis en een schikking."

"De hele Armstrong-zaak heeft een heel grote invloed gehad en veel aandacht gevraagd", bevestigt Ram. "Het heeft onze organisatie sterker gemaakt in die zin dat duidelijk is geworden dat er een dopingprobleem op het allerhoogste niveau kan bestaan en jarenlang onontdekt kan blijven. Na de Armstrong-affaire is de Nederlandse wielerunie heel actief controles gaan inkopen en werd de voorlichting verbeterd. Ook is er meer aandacht gekomen voor recherchewerk. Toen hebben we echt het verschil kunnen maken."

Later werd Rasmussen een kroongetuige in de zaak tegen Geert Leinders, de voormalige ploegarts van de Rabobank-ploeg. De Nederlandse, Deense en Amerikaanse dopingautoriteit leverden gezamenlijk het bewijs.

"Die periode herinner ik me vooral omdat we elkaar als antidopinginstanties toen heel goed konden vinden. En dat heeft de zaken daarna heel erg vergemakkelijkt. Iedereen heeft tegenwoordig elkaars telefoonnummer."

In de buurt blijven

"Hoewel we er best vermoeid uitkwamen, kijken we daar met veel tevredenheid op terug. We zijn tientallen mensen gaan interviewen en uiteindelijk zijn ook een aantal mensen naar buiten gekomen; opbiechten heet dat dan. Daardoor hebben we heel veel informatie en inzicht gekregen in wat er vroeger gebeurd was."

"Dat heeft in de wielerwereld ook heel veel verschil gemaakt. Zeker in Nederland, maar ook internationaal. Zoals het er nu naar uitziet is dat ook een blijvend verschil. Zolang we maar in de buurt blijven, tenminste."