'Superman' Lopéz ontbindt duivels op Mont Ventoux en declasseert concurrentie

Een kopgroep van zeven begon in Sault aan de lange, maar minder steile (22 kilometer á 5,1 procent) eerste beklimming van de kale berg. Onder hen de Deen Magnus Cort (EF Pro Cycling) die nu wel de juiste route had gekozen.

Dinsdag moest Cort bij de eerste beklimming uiteindelijk zijn medevluchters Quentin Pacher en Roger Adriá laten gaan en die twee doken met een minuut of vier voorsprong op het peloton vanaf de top naar beneden richting Bédoin, het traditionele startpunt van de klassieke beklimming van de Ventoux (15,7 kilometer á 8,8 procent).

In het bos, waar het stijgingspercentage niet onder de 10 procent duikt, ontbond López op 12,7 kilometer van de streep zijn duivels en hij reed in een vloek en een zucht naar het wiel van Pacher. Bij Chalet Reynard had López al anderhalve minuut op de eerste achtervolgers en in het kale, rotsachtige landschap reed hij alleen maar verder weg.

Herhaling in de Tour

In de komende Tour de France leggen de renners in de elfde rit min of meer hetzelfde traject af, met dezelfde twee beklimmingen van de Ventoux. De finish van die Tourrit ligt niet bovenop de berg bij het weerstation, maar na een afdaling in Malaucène.