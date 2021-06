Man slaat Franse president Macron in zijn gezicht

De Franse president Macron is in zijn gezicht geslagen tijdens een bezoek aan een plaats in het zuidoosten van Frankrijk. Macron liep met veiligheidsagenten op een menigte mensen af die op hem stond te wachten achter dranghekken.

Toen Macron zijn hand op de arm van een man legde om hem te begroeten, werd hij door de man meteen in het gezicht geslagen. De man werd vervolgens op de grond geduwd door Macrons beveiligers en politiemensen.

In een video is te horen dat de man "à bas la Macronie" roept, wat zoiets betekent als "weg met alles waar Macron voor staat". Hij en een andere man zijn gearresteerd, melden Franse media.

Het incident vond plaats in de gemeente Tain-l'Hermitage, vlakbij Lyon. Macron bracht daar een bezoek aan een middelbare school, waar leerlingen worden opgeleid om in de horeca te werken.