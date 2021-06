Na Spanje kampt ook EK-tegenstander Zweden met coronageval in de selectie

Een dag nadat de Spaanse aanvoerder Sergio Busquets positief had getest op corona, is het virus ook de selectie van EK-tegenstander Zweden binnengedrongen. Aanvaller Dejan Kulusevski liet zich vanwege verkoudheidsklachten testen en bleek dinsdagochtend besmet.

Sindsdien zit de speler van Juventus, ploeggenoot van Matthijs de Ligt in Italië, in zelfisolatie, net als Busquets.

Maandag in Sevilla tegen Spanje

Zweden neemt het aanstaande maandag in Sevilla op tegen Spanje. Volgens bondscoach Janne Andersson moet Kulusevski dat duel sowieso aan zich voorbij laten gaan, maar hij hoopt in het verloop van het toernooi wel weer over hem te kunnen beschikken.