Van der Poel ook ongenaakbaar in sprint, slaat dubbelslag in Zwitserland

Christophe Laporte (Cofidis, volgend jaar Jumbo-Visma) sprintte naar de tweede plaats en snoepte zijn landgenoot Julian Alaphilippe zo dure bonificatieseconden af. De voorsprong van Van der Poel op Alaphilippe in het algemeen klassement is namelijk slechts 0.01.

Mathieu van der Poel heeft na de tweede ook de derde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Nederlands kampioen sprintte ongenaakbaar naar de zege in Pfaffnau en nam dankzij de bonificaties ook de leiderstrui over van Stefan Küng.

Na een solo van ruim acht kilometer werd García Cortina pas in de laatste kilometer in de kraag gegrepen. Mauri Vansevenant trok daarna de sprint aan voor Alaphilippe, maar tegen de overmacht van Van der Poel was opnieuw geen kruid gewassen.

In de rit van 182 kilometer van Lachen naar Pfaffnau ontbrandde de strijd op een kort, maar pittige klimmetje op zo'n 25 kilometer van de streep. Van der Poel stak als eerste de lont in het kruitvat en daarna schudde Alaphilippe nadrukkelijk aan de boom.

Van der Poel zei bij zijn rentree op de weg in Zwitserland al te mikken op een ritzege, al ligt zijn focus eerder op de Tour de France en vooral de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio.

Maar dat wilde zeker niet zeggen dat de renner niet met een plan van start was gegaan. Maandag won hij al en ook dinsdag wist hij dat er iets mogelijk was. "Ik probeerde de koers hard te maken op de laatste klim, maar uiteindelijk bleven er nog dertig, veertig man over. Ik wist dat er ook in de sprint kansen lagen, dus ben ik daarvoor gegaan."

'Iemand moet winnen, dus waarom niet ik?'

Van der Poel is de eerste Nederlander in de Zwitserse gele leiderstrui sinds Wilco Kelderman in 2016. Hij maakt zich echter (nog) geen illusies over het verdedigen van die trui. "Morgen zal misschien wel lukken, maar de echte bergetappes zullen te zwaar zijn", aldus Van der Poel.

Ook woensdag ligt er een heuvelachtig parcours te wachten met aankomst in Gstaad, dat op het lijf van de Nederlander geschreven lijkt. Is een derde ritzege op rij mogelijk? "Alles is mogelijk", aldus Van der Poel met een knipoog na zijn tweede ritzege. "Er zal iemand moeten winnen, dus waarom niet ik?"