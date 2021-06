Wilders: ik heb geen bewijs tegen Graus, er is geen aangifte gedaan

PVV-leider Wilders wil geen oordeel geven over de nieuwe aantijgingen tegen Graus - ANP

PVV-leider Wilders zegt dat hij geen actie kan ondernemen tegen zijn partijgenoot Graus die opnieuw wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, omdat er geen aangifte bij de politie is gedaan. Wilders vindt dat het Openbaar Ministerie en de rechter moeten beoordelen of er sprake is van strafbare feiten. "Het is onmogelijk om dat zelf te doen. Ik ben geen strafrechter", zei Wilders in een reactie op recente berichten in NRC-Handelsblad over Graus. "Ik ben met beide handen op de rug gebonden", zegt Wilders. Hij vindt niet dat hij als leider van een politieke partij een intern onderzoek moet instellen naar de beschuldigingen tegen Graus. Wilders gaat ervan uit dat er sprake is van een veilige werkomgeving binnen de fractie. "Ik heb geen klachten binnengekregen."

Het PVV-Kamerlid Graus is eerder beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zijn ex-vrouw deed in 2019 aangifte van gedwongen seks en bedreigingen, maar trok uiteindelijk de aangifte in. Stalken NRC heeft nu gesproken met een voormalig fractiemedewerker van de PVV die zegt dat Graus haar heeft gedwongen tot "heel ernstige dingen". Ook moest ze hem vergezellen op werkbezoeken en tijdens feestjes. Ze zegt dat hij haar ging stalken toen ze hem had afgewezen.

Bergkamp: oproep partijen voor veilige werkomgeving De voorzitter van de Tweede Kamer hoopt dat alle politieke partijen onderzoek doen naar een veilige werkomgeving. Ze heeft formeel niets te zeggen over het doen en laten van de Kamerleden en de politieke partijen. "Ik ben hun werkgever niet, maar ik hoop wel dat we met elkaar kunnen kijken of we het beter kunnen doen op het gebied van veiligheid, gezondheid en ook werkdruk," zegt de voorzitter naar aanleiding van de berichten over PVV-Kamerlid Graus. Bergkamp benadrukt dat haar mogelijkheden om het gedrag van Kamerleden te onderzoeken beperkt is. Kamerleden zijn onafhankelijk. "Ze zijn een soort zzp'ers", aldus Bergkamp. "Het ergste voor slachtoffers is om valse verwachtingen te wekken. Dat wil ik niet doen."