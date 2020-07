Geen Strade Bianche voor furieuze Dillier na positieve coronatest

De Zwitserse wielrenner Silvan Dillier zal niet deelnemen aan Strade Bianche. De renner van AG2R stond op de startlijst voor de koers over deels onverharde wegen in Toscane, maar heeft voor vertrek naar Italië positief getest op het coronavirus.

Volgens de Zwitserse krant Blick moeten Dillier en zijn gezin tien dagen in quarantaine. "Ik baal hier verschrikkelijk van", zegt Dillier in Blick. "Ik ben de gezondste persoon ter wereld."

De 29-jarige Zwitser die twee jaar geleden nog tweede werd in Parijs-Roubaix, gold als een outsider in de Strade Bianche. Vorig jaar kwam Dillier als veertiende over de streep in Siena.

Ruim twee weken geleden eindigde Dillier nog op de tweede plaats bij het Zwitsers kampioenschap tijdrijden. "Ik heb de afgelopen dagen meerdere tests gehad en die waren allemaal negatief. Ook bij een bloedtest waren alle waardes goed."

'Systeem is een grote grap'

"Ik kan niemand meer aansteken," vervolgt Dillier. "Het hele gezondheidssysteem is een grote grap. Naar mijn mening is op het randje om gezonde mensen op te sluiten", stelt hij. "Het klopt gewoon niet."

Zijn ploeg AG2R heeft nog niets laten horen over de besmetting binnen de ploeg.